Энергетики восстановили электроснабжение Авдеевки. Новости

Сегодня, 5 февраля, энергетикам ДТЭК удалось восстановить поврежденные линии электропередачи под Авдеевкой. Благодаря этому есть свет в Авдеевке, электроснабжение – у Авдеевского коксохимзавода и Донецкой фильтровальной станции. Теперь фильтровальная станция готова к запуску. Об этом сообщает пресс-служба ДТЭК.
«С самого утра 5 февраля 3 бригады энергетиков ДТЭК выехали на работы на три разных участка линий электропередачи – Макеевка-АКХЗ №№ 1 и 2. По этим линиям подается электроэнергия на Авдеевку, Авдеевский коксохимический завод и Донецкую фильтровальную станцию. После разминирования участков под повреждениями энергетики смогли выполнить необходимые работы и в 16:01 смогли подать напряжение на линию Макеевка-АКХЗ-№2. Эта линия питает Авдеевку, Авдеевский коксохимический завод и Донецкую фильтровальную станцию. Теперь в город вернулся свет», – отмечается в сообщении.
Напомним, что две высоковольтные линии электропередачи 110 кВ были полностью обесточены с 29 и 30 января. Авдеевский КХЗ, который обеспечивает Авдеевку теплом, был без электроснабжения в течение почти 5 суток. Также была обесточена и Донецкая фильтровальная станция, расположенная под Авдеевкой. Она обеспечивает водой кроме 16 тысяч жителей Авдеевки часть Донецка, Ясиноватой, а также жителей Красногоровки, поселков Верхнеторецкого, Васильевки, Спартака.
3 бригады энергетиков ежедневно выходили на опасную работу для восстановления разрушенных линий электропередачи под Авдеевкой. Каждый день «режим тишины» нарушался, и обстрелы прекращали какие бы то ни было работы. Прицельный обстрел вчера, 4 февраля, стал самым опасным за последнее время для работающей непосредственно под огнем бригады энергетиков. Чтобы спасти от темноты и холода других, энергетики рисковали собственной жизнью.
По состоянию на 18:00 5 февраля из-за непрекращающихся боев обесточен еще 21 населенный пункт в Донецкой области в Ясиноватском, Артемовском, Дебальцевском, Новоазовском, Бойковском, Шахтерском районах. Непрекращающиеся боевые действия не дают возможности энергетикам восстановить там электроснабжение.
Также отмечается, что сегодня в 2:25 энергетики ДТЭК Донецкоблэнерго смогли вернуть свет в поселок Сартана (под Мариуполем) и селам Павлополь, Талаковке, Калиновке, Пищевику, Лебединскому, которые также были обесточены из-за обстрелов в 23:03 4 февраля.
Напомним, бои в треугольнике Донецкий аэропорт – Ясиноватая – Авдеевка усилились 29 января, с этого дня Авдеевка находится под интенсивным обстрелом. Город остался без электроснабжения, появились сбои в работе мобильной связи, повреждены дома, есть раненные среди гражданского населения. 30 января в результате боевых действий была обесточена последняя электролиния, питавшая Авдееевский коксохимический завод и Донецкую фильтровальную станцию. Коксохимзавод, который обеспечивал город теплом, начал консервировать производство. В городе в ночь на 31 января было объявлено чрезвычайное положение. 1 февраля энергетики получили «зеленый коридор» для восстановления электроснабжения Авдеевки, однако приступить к работе не успели – бригады подверглись обстрелу. 2 февраля российская сторона СЦКК не предоставила письменное подтверждение прекращения огня, поэтому ремонтные работы также начать не удалось. 4 февраля бригада ремонтников опять опала под обстрел, поэтому не смогла завершить работы.
По данным Донецкой областной военно-гражданской администрации, по состоянию на 31 января в Авдеевке проживало около 16 тыс. человек, из них 2 тыс. – дети. В городе – 153 многоэтажных дома и 3,5 тыс. домов частного сектора.
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