Теплоснабжение Авдеевки из аварийного перешло в стабильный режим. Главная

Теплоснабжение Авдеевки из аварийного режима на резервных генераторах перешло в стабильный режим. Об этом на своей странице в Facebook сообщил пресс-секретарь президента Украины Святослав Цеголко.
«В городе восстановлено уличное освещение. Продолжаются работы по переходу водоснабжения на круглосуточный режим», – написал Цеголко.
Напомним, бои в треугольнике Донецкий аэропорт – Ясиноватая – Авдеевка усилились 29 января, с этого дня Авдеевка находится под интенсивным обстрелом. Город остался без электроснабжения, появились сбои в работе мобильной связи, повреждены дома, есть раненные среди гражданского населения. 30 января в результате боевых действий была обесточена последняя электролиния, питавшая Авдееевский коксохимический завод и Донецкую фильтровальную станцию. Коксохимзавод, который обеспечивал город теплом, начал консервировать производство. В городе в ночь на 31 января было объявлено чрезвычайное положение. 1 февраля энергетики получили «зеленый коридор» для восстановления электроснабжения Авдеевки, однако приступить к работе не успели – бригады подверглись обстрелу. 2 февраля российская сторона СЦКК не предоставила письменное подтверждение прекращения огня, поэтому ремонтные работы также начать не удалось. 4 февраля бригада ремонтников опять опала под обстрел, поэтому не смогла завершить работы. Но 5 февраля удалось восстановить поврежденные ЛЭП и подать электроэнергию на Авдеевку и на главные объекты – Авдеевский коксохимический завод и Донецкую фильтровальную станцию.
По данным Донецкой областной военно-гражданской администрации, по состоянию на 31 января в Авдеевке проживало около 16 тыс. человек, из них 2 тыс. – дети. В городе – 153 многоэтажных дома и 3,5 тыс. домов частного сектора.
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