Зарплата средней вакансии в Краматорске – 4 тыс. грн. Новости

Краматорский городской центр занятости опубликовал список вакансий предприятий города.

После поднятия уровня минимальной заработной платы, средняя зарплата в предлагаемых вакансиях составляет почти 4 тыс. грн. При этом минимальная оплата труда предлагается на уровне 3,2 тыс. грн, а максимальная – 10 тыс. грн.

Лидером по заработной плате среди промышленных предприятий в Краматорске остается завод «Энергомашспецсталь»:

на ЭМСС средняя зарплата составляет 7500 грн,

Новокраматорский машиностроительный завод – 7442 грн,

КФЗ с – 5230 грн,

КЗТС –4897 грн,

СКМЗ – около 3702 грн,

металлопрокатный завод – 3220 грн.

Источник: Восточный проект