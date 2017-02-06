Зарплата средней вакансии в Краматорске – 4 тыс. грн. Новости

Краматорский городской центр занятости опубликовал список вакансий предприятий города.
После поднятия уровня минимальной заработной платы, средняя зарплата в предлагаемых вакансиях составляет почти 4 тыс. грн. При этом минимальная оплата труда предлагается на уровне 3,2 тыс. грн, а максимальная – 10 тыс. грн.
Лидером по заработной плате среди промышленных предприятий в Краматорске остается завод «Энергомашспецсталь»:
- на ЭМСС средняя зарплата составляет 7500 грн,
- Новокраматорский машиностроительный завод – 7442 грн,
- КФЗ с – 5230 грн,
- КЗТС –4897 грн,
- СКМЗ – около 3702 грн,
- металлопрокатный завод – 3220 грн.
Источник: Восточный проект
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