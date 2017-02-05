Полицейского на Донбассе избил нардеп Парасюк, – Ляшко. Главная

Народным депутатом и участником блокады Донбасса, который избил полицейского на блокпосту под Бахмутом (до пеерименования Артемовск, Донецка обл.) является Владимир Парасюк. Такое заявление на своей странице в Facebook сделал народный депутат Олег Ляшко.

«Владимир Парасюк ударил полицейского на Донетчине. Это ниже плинтуса и очень плохой пример для всех украинцев, чем бы Парасюк ни мотивировал свои действия. Владимир или должен держать себя в руках, либо лечиться. Каждый – независимо от статуса и заслуг – должен соблюдать законы Украины, если мы уважаем свою страну. При бардаке и вседозволенности не будет государства», – написал Ляшко.

Как ранее сообщала полиция Донецкой области, сотрудник Бахмутского отдела полиции обратился в местную больницу с ушибом грудной клетки и был госпитализирован. Травму получил на блокпосте при исполнении служебных обязанностей, когда участники блокады Донбасса пыталась помешать проверке их автомобиля, в котором полицейский обнаружил оружие.

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