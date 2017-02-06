От гендерного насилия на Донбассе страдают и мужчины, и женщины. Главная

Восточноукраинский центр общественных инициатив (ВЦОИ) и общественные организации – участники Коалиции «Справедливость ради мира на Донбассе» опубликовали отчет «Невысказанная боль», посвященный исследованию ситуации с гендерно обусловленным насилием (ГОН). Отчет доступен на английском и французском языках. Об этом сообщает «Радио Свобода».

В результате мониторинга было выявлено, что в каждом третьем интервью есть информация о различных формах гендерно обусловленного насилия. Правозащитники проводили интервью со свидетелями или пострадавшими от нарушений прав человека на Донбассе, которые находились в незаконных местах несвободы, а также с лицами, которые оказывают помощь жертвам.

Проработав 276 таких интервью, правозащитники выяснили, что, по крайней мере, 206 человек – 92 мужчины и 114 женщин – пережили гендерное насилие. Это свидетельствует о том, что подобное преступление практически в равной степени касаются женщин и мужчин, которые находились в незаконных местах несвободы (чаще всего – подвалах).

«Хочу подчеркнуть отличие нашей работы в этом направлении от того, чем занимаются многие другие гуманитарные, в том числе и международные организации. Мы не только стараемся помочь тем, кто пострадал, с помощью предоставления правовой помощи, перенаправляя их в те организации, которые оказывают психологическую и медицинскую поддержку. Мы убеждены, что убийцы и насильники, а также те, кто санкционировал их преступное поведение, должны понести наказание. Это важная составляющая восстановления мира на Донбассе. Именно поэтому мы работаем над сбором информации об этих людях и обстоятельствах преступлений для того, чтобы помочь органам правосудия наказать преступников. В феврале мы представим полный отчет о гендерно обусловленное насилие на Донбассе с именами многих людей, виновных в этих преступлениях», – отметил председатель правления ВЦОИ Владимир Щербаченко.

Среди причин гендерного насилия, которые удалось обнаружить правозащитникам, – поддержка украинской армии, военная служба в армии или добровольческих батальонах, политические или религиозные взгляды, расовая или этническая принадлежность, сексуальная ориентация, а также такое насилие могло быть прямо ничем не обосновано, а было проявлением агрессии, склонности к издевательствам.

«Организация «Восток-SOS», приобщившись к коалиции «Справедливость ради мира на Донбассе», к сбору свидетельств пострадавших от гендерно обусловленного насилия, подчеркивает, что в условиях вооруженного конфликта на востоке Украины значительно повысился риск совершения гендерно обусловленных преступлений, о чем четко свидетельствуют наши интервью с пострадавшими. Учитывая деликатность темы и мировую практику, мы осознаем, что цифры, которые мы получили, является, возможно, в несколько раз заниженными. Очень важно, чтобы уполномоченные органы учитывали этот фактор и разрабатывали методику, с помощью которой эти показатели становились бы более точными, а преступники несли наказание», – сообщила документатор нарушений прав человека, совершенных во время вооруженного конфликта на востоке Украины БФ «Восток-SOS» Ольга Опаленко.

Во всех документированных случаях пострадавшие не могли обжаловать преступные действия в суде, поскольку находились в незаконных местах несвободы. При этом после освобождения лишь четверть из них обратилась в правоохранительные органы.

«На этой неделе украинские правозащитники представили отчет «Невысказанная боль» во время встреч в Вене и Париже. Представители общественности и дипломаты выражали заинтересованность темой, а также подчеркивали необходимость повышать осведомленность о данной проблематике во французском и австрийском обществе», – отметила аналитик ВЦОИ, работавшая над созданием текста отчета, Анна Янова.

«Результаты исследования еще раз убеждают нас в том, что война всегда сопровождается насилием. Причем, не только непосредственно в процессе военных действий, а менее видимым насилием «в тылу». Это насилие, о котором значительно меньше говорят, которое называют гендерно обусловленным, ведь в основе его – отношения власти и подчинения, запугивания и посягательства на достоинство человека», – прокомментировала доклад кандидат социологических наук, доцент кафедры социологии Национального университета «Киево-Могилянская академия», гендерный эксперт Украинской Хельсинской группы по правам человека Тамара Марценюк.

По ее словам, военный конфликт на востоке страны сопровождается сексуальным насилием, изнасилованием, проституцией и т. д.

«Важно не замалчивать такие явления, оказывать своевременную помощь пострадавшим, как женщинам, так и мужчинам. Ведь результаты оказались трагическими – примерно половина опрошенных поделились историями пережитого гендерно обусловленного насилия. Причем эти данные могут быть неполными, ведь тема насилия остается довольно табуированной и далеко не все пострадавшие о ней говорят», – говорит эксперт.

Отметим, что члены Коалиции «Справедливость ради мира на Донбассе» собрали данные для подготовки отчета благодаря поддержке Международного фонда «Возрождение» и ПРООН.

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