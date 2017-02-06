В Atlantic Cup соперником «Шахтера» станет «Дебрецен». Главная

7 февраля в матче за 3 место «Шахтер» встретится с венгерским «Дебреценом». Об этом сообщает пресс-служба футбольного клуба.

После 2 игрового дня в группе В по 3 балла набрали 2 команды – «Юргорден» (Швеция) и «Дебрецен» (Венгрия). Согласно регламенту, в случае равенства очков положение соперников определяется по разнице забитых и пропущенных мячей. Этот показатель оказался лучше у венгров. Таким образом, они заняли 2 позицию в группе.

Поединок за 3 место между «Шахтером» и «Дебреценом» состоится на стадионе «Алгарве» и начнется в 22:00 по киевскому времени. Прямая трансляция – на телеканале «Футбол 1».

В финале Atlantic Cup встретятся победители групп А и В – чешский «Яблонец» и хорватская «Риека».

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