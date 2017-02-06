В Славянске открылась необычная фотовыставка, посвященная переселенцам (Фото). Главная

В Славянске (Донецкая обл.) открылась фотовыставка «Вещественное доказательство», посвященная вещам, которые переселенцы забирали с собой в первую очередь.

На форуме по развитию неформального образования выпускница «Студий живой истории» Ольга Глушко представила свою фотовыставку.

В рамках выставки авторы решили обратиться к теме восприятия дома с помощью вещей, которые нас окружают.

Эти вещи стали островками памяти, они рассказывают истории из жизни переселенцев с востока Украины, которые были вынуждены в кратчайшие сроки покинуть свой дом, забирая с собой лишь самое необходимое и ценное. Истории этих людей является неотъемлемой частью современной истории нашей страны. Наборы вещей отражают тот настрой и ценности, которые имели место в такой тяжелый период времени. С помощью фото этих вещей и интервью с героями авторы проекта стремятся донести их личные истории.

Источник: Деловой Славянск

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