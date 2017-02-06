Донбасс посетят банкиры из KFW, работающие над программой социального жилья для переселенцев. Главная

Во вторник и среду на этой неделе Донбасс посетит консультативно-экспертная группа немецкого банка KFW. Об этом сообщил заместитель министра по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц Георгий Тука в Facebook.
«Завтра в Киев должна прибыть консультативно-экспертная группа немецкого банка KFW», – написал Тука.
Также он рассказал р программе ее пребывания.
На понедельник запланирована презентация и обсуждение Программы банка (оба направления: льготное кредитование и социальное жилье), знакомство с экспертами, отобранными банком. На вторник-среду запланировано посещение группой объектов на Востоке. В четверг должно пройти итоговое совещание.
«Надеюсь, уже скоро начнутся реальные действия, которые почувствуют переселенцы», – написал министр.
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