Донбасс посетят банкиры из KFW, работающие над программой социального жилья для переселенцев. Главная

Во вторник и среду на этой неделе Донбасс посетит консультативно-экспертная группа немецкого банка KFW. Об этом сообщил заместитель министра по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц Георгий Тука в Facebook.

«Завтра в Киев должна прибыть консультативно-экспертная группа немецкого банка KFW», – написал Тука.

Также он рассказал р программе ее пребывания.

На понедельник запланирована презентация и обсуждение Программы банка (оба направления: льготное кредитование и социальное жилье), знакомство с экспертами, отобранными банком. На вторник-среду запланировано посещение группой объектов на Востоке. В четверг должно пройти итоговое совещание.

«Надеюсь, уже скоро начнутся реальные действия, которые почувствуют переселенцы», – написал министр.

Читайте также: