Ситуация в пунктах пропуска 6 февраля. Главная

Ситуация в пунктах пропуска 6 февраля

06.02.17 08:29 dnews.dn.ua Новости 28

Ситуация в пунктах пропуска 6 февраля

Сегодня утром, 6 февраля, все контрольно-пропускные пункты въезда-выезда (КПВВ) на линии разграничения на Донбассе работают в штатном режиме.

По данным Государственной пограничной службы Украины, 5 февраля линию разграничения через КПВВ пересекли 15,3 тыс. человек и 2,7 тыс. транспортных средств:

  • «Майорское» – 4010 человек и 655 транспортных средств;
  • «Марьинка» – 3870 человек и 830 транспортных средств;
  • «Новотроицкое» – 2955 человек и 785 транспортных средств;
  • «Гнутово» – 1565 человек и 443 транспортных средства;
  • «Станица Луганская» – 2860 человек.

Сегодня утром в КПВВ на въезд и выезд находилось такое количество транспортных средств:

  • «Майорское» – 70/65;
  • «Марьинка» – 200/100;
  • «Новотроицкое» – 20/20;
  • «Гнутово» – 150/40.

Фото: vchasnoua.com

Комментарии