Ситуация в пунктах пропуска 6 февраля. Главная

Сегодня утром, 6 февраля, все контрольно-пропускные пункты въезда-выезда (КПВВ) на линии разграничения на Донбассе работают в штатном режиме.

По данным Государственной пограничной службы Украины, 5 февраля линию разграничения через КПВВ пересекли 15,3 тыс. человек и 2,7 тыс. транспортных средств:

«Майорское» – 4010 человек и 655 транспортных средств;

«Марьинка» – 3870 человек и 830 транспортных средств;

«Новотроицкое» – 2955 человек и 785 транспортных средств;

«Гнутово» – 1565 человек и 443 транспортных средства;

«Станица Луганская» – 2860 человек.

Сегодня утром в КПВВ на въезд и выезд находилось такое количество транспортных средств:

«Майорское» – 70/65;

«Марьинка» – 200/100;

«Новотроицкое» – 20/20;

«Гнутово» – 150/40.

Фото: vchasnoua.com