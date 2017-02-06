Ситуация в пунктах пропуска 6 февраля. Главная

Сегодня утром, 6 февраля, все контрольно-пропускные пункты въезда-выезда (КПВВ) на линии разграничения на Донбассе работают в штатном режиме.
По данным Государственной пограничной службы Украины, 5 февраля линию разграничения через КПВВ пересекли 15,3 тыс. человек и 2,7 тыс. транспортных средств:
- «Майорское» – 4010 человек и 655 транспортных средств;
- «Марьинка» – 3870 человек и 830 транспортных средств;
- «Новотроицкое» – 2955 человек и 785 транспортных средств;
- «Гнутово» – 1565 человек и 443 транспортных средства;
- «Станица Луганская» – 2860 человек.
Сегодня утром в КПВВ на въезд и выезд находилось такое количество транспортных средств:
- «Майорское» – 70/65;
- «Марьинка» – 200/100;
- «Новотроицкое» – 20/20;
- «Гнутово» – 150/40.
Фото: vchasnoua.com
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