Большая часть Авдеевки подключена к электроснабжению, – ГСЧС. Главная

По состоянию на утро 6 февраля к централизованному электроснабжению подключено 80% Авдеевки. Работы по подключению оставшейся части прифронтового города планируется продолжить сегодня. Об этом сообщает пресс-служба ГУ ГСЧС Украины в Донецкой области.

«По состоянию на 08:00 6 февраля к централизованному электроснабжению подключено 80% г. Авдеевка. Сотрудниками ГСЧС совместно с представителями топливно-энергетической компании планируется продолжить работы по подключению 20% города и переподключению объектов социально-бытовой сферы с электрогенераторов на централизованное электроснабжение», – сказано в сообщении.

Напомним, 5 февраля энергетикам ДТЭК удалось восстановить поврежденные линии электропередачи под Авдеевкой.