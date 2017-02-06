Сводка из зоны АТО за 5 февраля: версии сторон конфликта. Главная

За минувшие сутки противник 94 раза открывал огонь по украинским позициям, 5 украинских военных ранены, 1 – травмирован. Об этом утром 6 февраля сообщили в пресс-центре штаба АТО.

На луганском направлении противник из минометов обстрелял Катериновку, Попасную, Новозвановку, из гранатометов и стрелкового оружия – Крымское, Новоалександровку, Троицкое. По Крымскому и Желтому огонь вели снайперы.

На мариупольском направлении из артиллерии калибрами 152 и 122 мм обстреляны Бердянское, Лебединское и Талаковка, из минометов – Троицкое, Красногоровка, Павлополь, Марьинка, Водяное, Широкино и Гнутово. Под огонь гранатометов и стрелкового оружия попали Красногоровка, Марьинка, Лебединское, Новотроицкое. Снайперы обстреливали Гнутово и Павлополь, БМП и танк – Широкино и Красногоровку.

На донецком направлении противник из танков, 120 и 82-миллиметровых минометов, гранатометов и стрелкового оружия неоднократно вел огонь по позициям сил АТО в районе Авдеевки, Каменки, Зайцево, Опытного, Новгородского, Железного и Луганского, также были обстреляны Пески. По Невельскому вел огонь снайпер, а по Луганскому – БМП противника.

В «ДНР» заявляют, что «прифронтовые села подверглись массированным обстрелам со стороны ВСУ, огонь ведется с вечера 5 февраля. Под обстрелом села Саханка, Ленинское, Пикузы (до переименования – Коминтерново). Огонь ведется с 22:00 и прекращается только на короткое время. Информации о разрушениях пока нет, это обусловлено тем, что огонь в направлении сел почти не прекращается».

В «ЛНР» уверяют, что «киевские силовики за минувшие сутки 2 раза обстреляли позиции "ЛНР". По району села Калиновка велся огонь из минометов калибром 82 мм. Район села Желтое обстрелян из подствольных гранатометов ГП и стрелкового оружия».