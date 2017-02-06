Обострение ситуации в районе Авдеевки пошло на спад, – Жебривский. Главная

Обострение ситуации в районе Авдеевки пошло на спад. Об этом в эфире телеканала «112 Украина» сообщил руководитель Донецкой областной военно-гражданской администрации Павел Жебривский.

«Пик обострения боевой ситуации возле Авдеевки немного пошел на спад. Надеюсь, сегодня уже заработают школы. Условия для открытия есть. Электроэнергия восстановлена, еще дорабатывают. Тепло есть, до конца сегодняшнего дня вода будет в полном объеме», – отметил он.

По словам Жебривского, уже сформированы 10 строительных бригад, они приступают к восстановительным работам в домах.