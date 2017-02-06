Сегодня в Авдеевке работают три школы. Главная

Сегодня, 6 февраля в Авдеевке работают три школы. Об этом «Громадському радіо» сообщила директор Департамента образования Донецкой областной военно-гражданской администрации Надежда Оксенчук. Как пояснила Оксенчук, сегодня возобновили обучение в школе №4. Также работают школы №1 и №7. Занятия в последних двух школах проходили и на прошлой неделе – там электроснабжение обеспечивалось за счет генераторов.

«Нет необходимости открывать все школы. Некоторые из детей выехали. Также не все родители рискуют приводить детей. Сегодня понедельник. Будет спокойно, значит завтра будет больше детей», – сказала она.