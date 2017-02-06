Сколько отдыхают работники в Украине и европейских странах. Инфографика. Новости

Несмотря на упреки в том, что в Украине слишком много праздников и слишком длительные отпуска, на самом деле в Европе мы вовсе не являемся лидерами по этому показателю.

Так, из 35 дней, которые в целом составляет отдых среднестатистического украинца трудоспособного возраста, 24 дня – отпуск и 11 дней – государственные праздники. В странах Европейского Союза этот показатель, как правило, действительно ниже, однако не отличается от украинского существенно: в 13 странах это от 30 до 34 дней, в трех (Люксембурге, Португалии и Словакии) – так же, как и в Украине, 35 дней, в Финляндии, Испании и Франции – 36, а в Австрии – 38.

Меньше 30 дней в году отдыхают ирландцы, немцы, англичане, датчане, греки, голландцы, словенцы и латыши. Причем, для последних трех наций праздники и отпуск в сумме составляют всего 20 дней.

Источник: Слово и дело

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