Подачу воды в Авдеевку обещают возобновить через 6-8 часов. Новости

На Донецкой фильтровальной станции (ДФС) после восстановления электроснабжения начаты работы по запуску станции. Ожидается, что через 6-8 часов подача воды потребителям будет возобновлена. Об этом сообщает пресс-служба КП «Компания "Вода Донбасса"».

«5 февраля энергетики ДТЭК "Донецкоблэнерго" восстановили электроснабжение Донецкой фильтровальной станции. Сегодня сотрудники Донецкого регионального производственного управления приступили к запуску фильтровальной станции в работу. Предположительно через 6-8 часов подача питьевой воды потребителям будет возобновлена», – сказано в сообщении.