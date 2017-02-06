Оперативная ситуация в Авдеевке по состоянию на утро 6 февраля. Главная

Оперативная ситуация в Авдеевке по состоянию на утро 6 февраля

06.02.17 10:59 dnews.dn.ua Новости 12

Оперативная ситуация в Авдеевке по состоянию на утро 6 февраля

За минувшие сутки, 5 февраля, полицейские задокументировали разрушения в 12 домовладениях в прифронтовой Авдеевке. Об этом сообщает отдел коммуникации ГУ Национальной полиции в Донецкой области. Отмечается, что по данным фактам открыто уголовное производство по ст.258 «Террористический акт» Уголовного кодекса Украины.

Разрушения зафиксированы по следующим адресам:

  • ул. Первомайская, 146;
  • ул. Котляревского (Свердлова), 37;
  • ул. Соборная (Ленина), 84
  • ул. Чернышевского, 12, 12а, 18, 20, 22, 24а
  • ул. Леваневского, 40
  • пер. Лесной, 3
  • ул. Донецкая, 16 (повреждение придомовой территории – забора)
  • ул. Колосова, 94а.

Напомним, Авдеевка находится под обстрелами с 29 января.

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