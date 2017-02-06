Оперативная ситуация в Авдеевке по состоянию на утро 6 февраля. Главная

За минувшие сутки, 5 февраля, полицейские задокументировали разрушения в 12 домовладениях в прифронтовой Авдеевке. Об этом сообщает отдел коммуникации ГУ Национальной полиции в Донецкой области. Отмечается, что по данным фактам открыто уголовное производство по ст.258 «Террористический акт» Уголовного кодекса Украины.

Разрушения зафиксированы по следующим адресам:

ул. Первомайская, 146;

ул. Котляревского (Свердлова), 37;

ул. Соборная (Ленина), 84

ул. Чернышевского, 12, 12а, 18, 20, 22, 24а

ул. Леваневского, 40

пер. Лесной, 3

ул. Донецкая, 16 (повреждение придомовой территории – забора)

ул. Колосова, 94а.

Напомним, Авдеевка находится под обстрелами с 29 января.