Оперативная ситуация в Авдеевке по состоянию на утро 6 февраля. Главная

За минувшие сутки, 5 февраля, полицейские задокументировали разрушения в 12 домовладениях в прифронтовой Авдеевке. Об этом сообщает отдел коммуникации ГУ Национальной полиции в Донецкой области. Отмечается, что по данным фактам открыто уголовное производство по ст.258 «Террористический акт» Уголовного кодекса Украины.
Разрушения зафиксированы по следующим адресам:
- ул. Первомайская, 146;
- ул. Котляревского (Свердлова), 37;
- ул. Соборная (Ленина), 84
- ул. Чернышевского, 12, 12а, 18, 20, 22, 24а
- ул. Леваневского, 40
- пер. Лесной, 3
- ул. Донецкая, 16 (повреждение придомовой территории – забора)
- ул. Колосова, 94а.
Напомним, Авдеевка находится под обстрелами с 29 января.
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