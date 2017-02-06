В Сартане восстанавливают поврежденные во время обстрела дома (Фото). Новости

В Сартане (Донецкая обл.) приступили к остеклению поврежденных домов и ремонту кровель. Об этом сообщает пресс-служба Мариупольского городского совета.

Городской голова Мариуполя Вадим Бойченко лично контролирует процесс восстановления поврежденных домов в поселке. Он посетил объекты, где проводятся самые масштабные работы, а также проверил, хватает ли строительных материалов и металлопластиковых оконных блоков.

В поселке начата работа по восстановлению остекления домов. В основном требуется только установка стекол, но в 18 домах необходима полная замена оконных блоков. Бригады рабочих начали установку окон в 9 домах, где наибольшее количество повреждений. Заместитель городского головы Михаил Когут отметил, что за два дня будут выполнены все работы по остеклению.

«Нам в кротчайшие сроки восстановили освещение. Помогли убрать осколки стекол. Уже поставили два окна и отремонтировали крышу. А вчера, в дождь, все повреждения закрывали пленкой. Мы и не рассчитывали на такую поддержку», – поделилась жительница ул. Северная Елена.

Поселковый голова Александр Куркчи рассказал, что все восстановительные работы выполняются в максимально сжатые сроки.

«Ко вторнику все самые масштабные повреждения будут устранены. Идут большие морозы, и никто не должен мерзнуть», – отметил он.

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