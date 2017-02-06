В Славянске обледенелые тротуары и дороги не посыпают даже в центре города (Фото). Новости

После небольшого потепления в Славянск (Донецкая обл.) снова вернулась морозная погода.

Травмоопасный сезон продолжается: обледенелые тротуары и дороги даже в центре города никто не посыпает. Славянск стал один большим катком. Сложно не просто ходить, но даже удержать равновесие. Следует отметить, что скользкие дороги стали для зимнего Славянска обыденностью. От жителей города есть немало нареканий на коммунальщиков за необработанные посыпочной смесью тротуары.

Источник: Деловой Славянск

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