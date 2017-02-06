В Авдеевке продолжают восстанавливать жилой фонд. Новости

Восстанавливать жилой фонд частного сектора помогут ветераны – участники АТО. Об этом сообщил губернатор Донетчины Павел Жебривский в Facebook.

«На помощь в Авдеевку приехала группа ветеранов – участников АТО из общественной организации «Союз ветеранов АТО Донбасса». Все они – из окрестных городов Донбасса. Их помощь нам очень кстати. Нам реально не хватает рабочих рук», – написал Жебривский.

В городе продолжается составление актов обследования разрушений гражданских объектов города.

По словам губернатора, в Авдеевку прибыли специалисты-проектировщики для обследования многоэтажек, документирования разрушений и технических заключений для последующего их восстановления.

«Ремонтно-строительные бригады продолжают стеклить окна многоэтажек. Уже застеклили окна около 100 квартир. ГСЧС сформировали 30 дополнительных групп для помощи жителям в ремонте частного сектора. Перед включением электроснабжения провели профилактический ремонт этажных разделительных щитков в многоэтажках. Подключили к электросети 18 точек, которые были повреждены в результате обстрелов. Бригады РЭС продолжают восстанавливать электросети в городе», – отметил он.

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