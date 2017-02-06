Трамп и Столтенберг обсудили урегулирование вооруженного конфликта на Донбассе. Главная

Президент США Дональд Трамп и генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг в телефонном разговоре обсудили вопросы, касающиеся сотрудничества в рамках НАТО и конфликт на востоке Украины. Об этом, как пишет «Голос столицы», сообщили в Белом доме.

Стороны коснулись вопроса о политике США в отношении НАТО. Трамп «заявил о решительной поддержке» альянса, а также о готовности «к тесной координации и сотрудничеству» для противостояния вызовам, с которыми тот сталкивается.

Вместе с тем, Трамп и Столтенберг также говорили о том, как добиться того, чтобы все страны-члены блока «выполняли свои обязательства в финансовой области».

Трамп подтвердил, что примет участие в европейской встрече лидеров стран-членов НАТО, запланированной на конец мая текущего года.

В ходе беды Трамп и Столтенберг также обсудили вопросы, касающиеся ситуации в Украине и «возможности мирного урегулирования конфликта вдоль украинской границы».

В свою очередь в НАТО сообщили, что Столтенберг с Трампом обсудили всплеск насилия на востоке Украины, а также перспективы мирного урегулирования.

«Генеральный секретарь напомнил последовательную политику НАТО сильной обороны и диалога с Россией. Генеральный секретарь и президент Трамп надеются на предстоящем саммите НАТО в Брюсселе в конце мая обсудить эти вопросы», — говорится в коммюнике штаб-квартиры альянса.

Отмечается, что генсек НАТО и президент США подтвердили важность альянса в тревожные времена. Они рассмотрели прогресс в борьбе с терроризмом и расходы на оборону НАТО, а также подчеркнули необходимость продолжения усилий по обеспечению справедливого распределения бюджетного бремени между всеми союзниками по НАТО.

Штаб-квартира НАТО уточняет, что это был второй телефонный разговор Столтенберга с Трампом с момента его избрания президентом США.

Фото: ntv.ru