Авдеевский коксохим все еще находится в режиме консервации, – Муса Магомедов. Главная

Авдеевский коксохимический завод в настоящее время по-прежнему находится в режиме консервации. Об этом на своей странице в Facebook сообщил генеральный директор предприятия Муса Магомедов. Руководитель также отметил, что количество коксового газа не позволяет одновременно греть и коксовые батареи завода и город, поэтому надвигающиеся морозы могут осложнить ситуацию и для предприятия и для Авдеевки.

«Благодаря активной работе СЦКК, ОБСЕ, МЧС и личному участию губернатора Павла Ивановича Жебривского энергетикам ДТЭК удалось восстановить одну линию Макеевка-2 – АКХЗ и запитать город Авдеевка и ДФС. Гуманитарные вопросы в части электро- и водоснабжения решены, начаты активные ремонтно-восстановительные работы бригадами города и МЧС. Что касается АКХЗ – мы все еще в режиме консервации. Запустить вторую часть завода с ГПП-1 технически невозможно, перемычка на ГПП-2 может передать не более 10 мегаватт. Количество коксового газа не позволяет одновременно греть и батареи и город, поэтому надвигающиеся морозы могут принести серьезные проблемы. Для нас и для города», – написал Магомедов.

Муса Магомедов также выразил надежду на то, что энергетики ДТЭК получат допуск к ремонту второго ввода.

«И нужно четко понимать, что один ввод на город, завод и ДФС из четырех в условиях перманентных боевых действий – катастрофически мало», – резюмировал руководитель.