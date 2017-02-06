ЕС подтвердит политику по Крыму и Минским соглашениям, – Могерини. Главная

Высокий представитель Европейского Союза по вопросам внешней политики и политики безопасности Федерика Могерини заявляет, что ЕС подтвердит политику непризнания аннексии Крыма Россией и поддержку полного выполнения Минских соглашений. Как передает «УНИАН», об этом она заявила сегодня в Брюсселе перед началом заседания Совета ЕС на уровне министров иностранных дел.

Говоря о повестке дня заседания, Могерини сообщила: «Мы начнем с ситуации в Украине, которая значительно ухудшилась за последние дни. Я говорила об этом с министром Лавровым (министр иностранных дел России Сергей Лавров), и вчера у меня была возможность встретиться с вице-премьером Украины (Иванной Климпуш-Цинцадзе). Мы будем говорить, прежде всего, об эскалации насилия на востоке, о продолжении нашей политики непризнания аннексии Крыма и нашей поддержке выполнения Минских договоренностей, "нормандского формата", работы ОБСЕ и продолжении нашей поддержки повестки дня реформ страны, потому что мы хотим инвестировать в социальное и экономическое развитие, что является очень важной частью нашей работы».

Отвечая на вопрос относительно позиции новой американской администрации по этим вопросам, Могерини отметила, что она не может сказать, какая она, но «может сказать, какой является позиция ЕС». «Позиция ЕС, которую мы занимаем в отношении аннексии Крыма, заключается в том, что мы продолжим это не признавать, и будем продолжать настаивать на необходимости полного выполнения Минских договоренностей. ЕС подтвердит эти позиции, и мы будем работать со всеми партнерами, чтобы найти путь решения конфликта», – подчеркнула Могерини.

Фото: REUTERS