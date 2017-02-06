В Краматорске можно узнавать об отключениях воды и света с помощью смартфона. Новости

В Краматорске (Донецкая обл.) заработала городская мобильная платформа LiveKramatorsk. Это мобильное приложение для Android, разработанное тремя программистами-энтузиастами.

С помощью LiveKramatorsk на смартфон будут приходить уведомления об отключении воды и света, аварийных тревогах и чрезвычайных ситуациях. В этом приложении можно будет узнать о ближайших мероприятиях в Краматорске и установить себе на смартфон напоминание о них. Также в нем собрана информация о заведениях досуга с адресами и временем работы (после их посещения можно будет оставлять отзыв и ставить оценку).

В мобильном приложении есть расписание и маршруты городского общественного транспорта, а еще номера всех служб такси. Кроме того, LiveKramatorsk поможет заказывать на дом или в офис различные услуги – от доставки еды до небольших ремонтных работ. В дополнительные возможности входят раздел погоды и карта города.

Источник: КраматорскPost

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