Украинцы больше всего доверяют церкви, меньше всего – Верховной Раде, – опрос. Главная

Наибольшим доверием среди украинцев пользуются церковь, волонтеры и Вооруженные силы Украины, а наименьшим – правительство Украины, российские СМИ и Верховная Рада Украины (этим институтам доверяет менее 10% украинцев). Об этом свидетельствуют данные опроса, проведенного Киевским международным институтом социологии в декабре 2016 года.

В целом, в течение года уровень доверия к некоторым институтам существенно изменился. Можно наблюдать тенденцию к некоторому снижению уровня доверия украинцев к социальным институтам.

График 1. Динамика изменения баланса доверия-недоверия к социальным институтам в 2015- 2016 годах,% опрошенных

Таблица 1. Доверие к социальным институтам, % опрошенных

Церковь. Все еще удерживает позиции лидера доверия украинцев. По сравнению с 2015 годом уровень доверия к церкви почти не изменился.

Волонтеры и общественные организации. Баланс доверия / не доверия к волонтерам снизился по сравнению с 2015 годом (с 44,1% в 2015-м до 33,9% в 2016-м). Но больше половины украинцев все еще доверяют волонтерам, баланс доверия / не доверия к общественным организациям практически не изменился.

Украинские и российские СМИ. Отечественным СМИ все еще доверяет четверть украинцев, но уровень доверия сильно снизился по сравнению с предыдущим годом. Положительный баланс доверия они сохраняют только в Западном регионе, Восточный регион вообще не доверяет украинским СМИ. По-прежнему позицию аутсайдера занимают российские СМИ, рейтинг доверия к ним низкий во всех регионах.

Таблица 2. Региональное распределение доверия к украинским и российским СМИ, % опрошенных

Силовые структуры. Значительно возросло доверие к Вооруженным силам Украины – более половины украинцев доверяет этой институции. Они не только сохранили положительный баланс доверия, но более чем удвоили его. Больше всего им доверяют в Западном регионе, меньше всего – в Восточном.

Таблица 3. Региональное распределение доверия к Вооруженным силам Украины, Национальной полиции и патрульной полиции,% опрошенных

Доверие украинцев к другим органам безопасности и правопорядка значительно ниже, и они сохраняют негативные показатели баланса доверия – недоверия (таблица 1).

Следует отметить, что наблюдается значительное улучшение уровня доверия к национальной полиции по сравнению с предыдущим годом (график 1). Восточный регион больше других не доверяет как национальной, так и патрульной полиции, в то время как западный – доверяет полиции больше (таблица 3).

Институты власти. Властные институты (правительство и ВРУ) вызывают меньше доверия у населения и имеют очень низкий баланс доверия и недоверия. При этом по сравнению с предыдущим годом, баланс доверия к правительству немного вырос, а баланс доверия к Верховной Раде Украины снизился (график 1).

Оппозиция имеет лучший, чем президент, но отрицательный баланс доверия / недоверия (13% доверяет и почти 60% не доверяет; президенту не доверяют на 10% больше). Баланс доверия / недоверия к оппозиции улучшился по сравнению с прошлым годом, в то время как баланс доверия / недоверия к президенту Украины снизился (график 1). Оппозиции больше всего доверяют в Восточном, а меньше всего в Западном регионах Украины. Президенту наоборот, больше доверяют в западных регионах, и меньше в восточных (таблица 2).

Опрос общественного мнения проводился 2 – 12 декабря 2016 года в 110 населенных пунктах во всех областях Украины, кроме Автономной Республики Крым, по стохастической выборке, репрезентативной для населения Украины старше 18 лет. Методом интервью опрошено 2040 респондентов. В Луганской и Донецкой областях опрос проводился только на территории, контролируемой украинскими властями. В данном опросе выборка распределялась только на контролируемой части Донбасса, в той пропорции, которую по данным ЦИК составляли избиратели Донбасса в последних парламентских выборах (октябрь 2014).

Статистическая ошибка выборки не превышает 3,3% для показателей близких к 50%, 2,8% – для показателей близких к 25%, 2,0% – для показателей близких к 10%, 1,4% – для показателей близких к 5%.

Напомним, опрос на аналогичную тему был проведен в декабре 2016 года и Фондом «Демократические инициативы» им. Илька Кучерива совместно с социологической службой Центра Разумкова.

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