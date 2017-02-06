Британский фотограф, получивший ранение в Авдеевке, сообщил об успешной операции на глазах . Главная

Британский фотограф Кристофер Нунн, который получил повреждение глаз во время обстрела Авдеевки, рассказал, что операция длилась долго, но прошла успешно. Об этом, как сообщает «Сегодня.ua», он написал в Twitter.

Он также поблагодарил медперсонал, который помог спасти ему зрение.

«Информация о больнице. Большое спасибо всей команде здесь. Они выполнили успешную пятичасовую операцию на сильно поврежденных глазах», – написал Нунн.

Как сообщалось ранее, британский фотограф Кристофер Нунн был ранен 2 февраля. Нунна с травмой левого глаза эвакуировали в 66 военный медицинский госпиталь, откуда после осмотра доставили в областную клиническую больницу им. Мечникова в г. Днепр.