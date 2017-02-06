Британский фотограф, получивший ранение в Авдеевке, сообщил об успешной операции на глазах . Главная

Британский фотограф, получивший ранение в Авдеевке, сообщил об успешной операции на глазах

06.02.17 12:42 segodnya.ua Новости 1

Британский фотограф, получивший ранение в Авдеевке, сообщил об успешной операции на глазах

Британский фотограф Кристофер Нунн, который получил повреждение глаз во время обстрела Авдеевки, рассказал, что операция длилась долго, но прошла успешно. Об этом, как сообщает «Сегодня.ua», он написал в Twitter.

Он также поблагодарил медперсонал, который помог спасти ему зрение.

«Информация о больнице. Большое спасибо всей команде здесь. Они выполнили успешную пятичасовую операцию на сильно поврежденных глазах», – написал Нунн.

Как сообщалось ранее, британский фотограф Кристофер Нунн был ранен 2 февраля. Нунна с травмой левого глаза эвакуировали в 66 военный медицинский госпиталь, откуда после осмотра доставили в областную клиническую больницу им. Мечникова в г. Днепр.

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