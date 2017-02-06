Право на соцвыплаты имеют все граждане Украины, независимо от места проживания, – ООН. Новости

В Организации объединенных наций серьезно обеспокоены практикой прекращения социальных выплат и пенсий некоторым переселенцам и жителям временно неподконтрольных украинским властям территорий Украины. Об этом в интервью ZN.ua заявил координатор систем ООН в Украине Нил Вокер.

По его словам, у организации есть конкретные примеры недоработок украинской власти в гуманитарной сфере.

«Обычно я правительство не обсуждаю, поскольку считаю, что лучше и эффективнее — работать с ним непосредственно. Но мы, в частности, очень серьезно обеспокоены и не раз поднимали вопрос по поводу прекращения соцвыплат и пенсий. В некоторых случаях, когда людей исключали из списков выплат, такие действия нарушали даже украинские законы, не говоря уж о международных. И мы настаиваем, что все граждане имеют право на соцвыплаты, независимо от того, где они живут, являются ли пенсионерами или ВПЛ», – подчеркнул представитель ООН.

Вокер также отметил, что сегодня международное сообщество обеспокоено позицией Минсоцполитики Украины по вопросу социальных выплат и пенсий.