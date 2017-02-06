Всех жителей Авдеевки подключили к централизованному электроснабжению, – ГСЧС. Главная

По состоянию на 11:00 сегодня, 6 февраля, к централизованному электроснабжению подключены все жители Авдеевки. При этом, электроснабжение еще предстоит подать в 5 населенных пунктов, расположенных вблизи прифронтового города. Об этом сообщают в пресс-службе ГСЧС.

«По состоянию на 11:00 6 февраля к централизованному электроснабжению подключены все жители г. Авдеевка. Остается отсутствующим электроснабжение в 5 населенных пунктах (400 абонентов), расположенных вблизи Авдеевки. К восстановительным работам привлечены бригады энергетиков», – сообщили в ГСЧС.