В Харьковской области заброшенное здание переделывают под социальное жилье для переселенцев. Главная

На строительство социального жилья для внутренне перемещенных лиц в Краснограде Харьковской области инвестор потратит 5,5 млн грн. Такую сумму для обустройства заброшенного здания в поселке Дослидное Красноградского района под нужды переселенцев выделил «Украинский фонд социальных инвестиций» при финансовой поддержке правительства Германии. В здании обустроят квартиры на 40 человек.

«Работа уже началась. В селе Дослидное начали демонтаж внутренних перекрытий здания, которое уже 20 лет не эксплуатируется. Это бывшая контора сельскохозяйственного предприятия. Уже заказали окна, будут подключать воду, электрику и отопление. Ремонт планируем закончить к концу лета», – рассказал консультант УФСИ по социальным вопросам Дмитрий Сисько.

Всего в Красноградском районе Харьковской области зарегистрированы 715 ВПЛ, 173 из них – дети.

Также по программе «Украинского фонда социальных инвестиций» оборудуют под социальное жилье для внутренне премещенных лиц заброшенные здания в Золочеве, Изюме, Лозовой, Богодухове, Дергачах. В дополнение в каждом из населенных пунктов инвестируют в ремонт социальной инфраструктуры. В Краснограде фонд инвестировал около 3 млн грн на утепление детского сада №17. По словам Сисько, в этом детском саду уже заменили часть окон.

Источник: Медиапорт

Фото из открытых источников

Читайте также: