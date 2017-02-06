Заявку на грант для переселенцев от организации «Человек в беде» можно подать до 31 марта. Новости

Чешская организация «Человек в беде» продлила срок подачи заявки на участие в проекте гуманитарной помощи «Восстановление источника средств к существованию» до 31 марта 2017 года. Об этом сообщает «Радник».

В рамках проекта предоставляются гранты в размере от 250 до 1000 долл. США на оплату заявленных участником расходов на ведение деятельности.

Обязательные условия участия – проживание на территории Донецкой области, подконтрольной украинскому правительству, и наличие опыта в деятельности или занятии (хобби, навыках), которые могут приносить прибыль. При этом опыт предпринимательской деятельности не является обязательным.

Заполнить форму для участия, а также узнать дополнительную информацию можно по ссылке. Заявки принимаются до 31 декабря 2016 года.

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