Нардеп Мельничук сделал резкое заявление о блокаде неподконтрольного Донбасса. Главная

В блокаде ж/д путей на Донбассе принимают участие мародеры и «крышеватели», а не ветераны, которые принимали непосредственное участие в боевых действиях за возврат неподконтрольных территорий востока Украины. Об этом, как пишет «Сегодня.ua», в эфире канала NewsOne заявил народный депутат Украины, первый командир батальона «Айдар» Сергей Мельничук.
«Людей, которые действительно принимали участие в боевых действиях, сейчас на блокаде нет. Это люди, которые находились в тылу и занимались противоправными действиями во время АТО – они занимались мародерством», – заявил депутат.
По его словам, участники блокады своими действиями добиваются установления границы с неподконтрольными территориями Луганской и Донецкой областей, где находятся украинцы, которые верят в возврат этих территорий под контроль украинских властей.
Депутат отмечает, что блокада приведет к тому, что страна покажет нежелание возвращать утерянные территории, работающие предприятия там закроются, а люди потеряют работу. Тогда, как считает Мельничук, у местного населения, которое потеряет единственную возможность зарабатывать деньги на предприятиях, перерегистрированных на территории Украины, не будет иного пути, как пополнить ряды формирований «ЛНР» и «ДНР».
«Именно это (блокада – ред.) играет на руку России. Особенно, с учетом того, что сейчас на фронте сильное обострение», – добавил Мельничук, отметив, что таким образом участники и организаторы блокады настраивают украинцев на войну против самих себя.
По мнению депутата, реальная цель блокады – это пиар-акция отдельных политических партий, которые также запускают фейковую информацию относительно перемещения через линию разграничения контрабандных товаров – оружия, сигарет и др.
Фото: focus.ua
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