Военный медик из Авдеевки: Оперировать там сложно, больница достаточно запущена. Главная

Даже если в Авдеевке будет достигнут «режим тишины», некоторое время привлеченным в город медикам все же предстоит поработать там пока ситуация не стабилизируется. Об этом в эфире «Громадського радіо» рассказала исполнительный директор Первого добровольческого мобильного госпиталя им. Пирогова (ПДМГ) Тамила Данилевская.

В Авдеевке ПДМГ представлен эвакуационными бригадами. «Первый добровольческий мобильный госпиталь им. Пирогова уже третий год работает в зоне АТО. Оказываем помощь как гражданским, так и военным. Когда получили информацию о сложной ситуации в Авдеевке, сразу были сформированы две эвакуационные бригады, выехавших туда. Сейчас, действительно, очень много гражданского населения нуждается в этой помощи. Ранения получают как от поражения осколками, так и от того, что рушатся дома, много выстрелов», – сказала Данилевская.

Она также сообщила, что в период отключения Авдеевки от электроснабжения (с 30 января до вечера 5 февраля) гражданские лица страдали от холода, отопление практически было выключено. Поэтому в помощи нуждались люди разного возраста и с разными проблемами. «Было довольно трудно, когда не было электроснабжения. Но наши медики быстро сориентировались и начали оказывать медицинскую помощь», – отметила исполнительный директор ПДМГ, добавив, что местные жители охотно принимают помощь и от военных, и от гражданских врачей.

Как подчеркнула Данилевская, условия в больнице Авдеевки не позволяют лечить тяжелобольных. «Стабилизировать больных там можно. Но тяжелых нужно вывозить в более или менее оборудованные больницы. Оперировать там сложно, больница достаточно запущена и, скорее, более непригодна, чем пригодна для оказания медицинской помощи. Эвакуация проходит постоянно, тяжелых больных постоянно вывозят», – рассказала она.

Данных о точном количестве раненых, которым удалось помочь, нет. Но, по словам медика, их было достаточно много. «Люди напуганы, о чем свидетельствуют и сердечные приступы, и повышенное давление. Из-за сложных погодных условий было много травм», – сказала она.

«Сейчас мы получаем запросы от больниц в прифронтовой зоне, в которых главные врачи отмечают, какие именно специалисты им нужны. Мы срочно их собираем и отправляем на 30 дней в ротацию именно в эти больницы. Это и Попасная (Луганская обл.), и Станица Луганская (Луганская обл.), и Новоайдар (Луганская обл.), и др. Есть врачи, которые остаются там на несколько месяцев, поскольку есть нехватка специалистов на местах – это и хирурги, и анестезиологи, и стоматологи, акушеры-гинекологи», – уточнила Данилевская. По ее словам, медики ПДМГ всегда готовы к выезду и могут собраться и выехать в течение нескольких часов.

«Если действительно будет "режим тишины", некоторое время еще предстоит поработать. А потом уже будем смотреть по ситуации», – отметила она.

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