Украина завершает переговоры с МВФ, — Минфин. Главная

Минфин завершает переговоры с Международным валютным фондом о получении очередного транша. Об этом, как пишет «Голос столицы», сообщил глава ведомства Александр Данилюк.

«Мы уже на последних этапах, уже обсуждаются технические моменты для получения следующего транша», — сказал он.

Министр отметил, что возобновление сотрудничества с МВФ является важным сигналом для зарубежных инвесторов и партнеров о том, что Украина находится на пути реформ.

«Все транши, запланированные на этот год, должны быть получены, поскольку это является важным индикатором реформ», — подчеркнул он.

Данилюк заверил, что в меморандуме сотрудничества с МВФ нет требований о повышении пенсионного возраста.

«У нас нет в меморандуме никаких требований по повышению пенсионного возраста», — сказал он.

Данилюк заверил, что ключевым индикатором для начисления пенсии будет стаж.

Фото: 112.ua