СБУ завершила расследование по сбитому ИЛ-76 и Плотницкому. Главная

В Днепре следователи Службы безопасности Украины завершили досудебное расследование уголовного производства в отношении «главы ЛНР» Игоря Плотницкого и двух командиров незаконных вооруженных формирований в деле сбитого в 2014 году самолета Ил-76 Вооруженных Сил Украины. Об этом сообщает пресс-центр Службы безопасности Украины.

Отмечается, что следователями СБУ получены неопровержимые доказательства того, что Игорь Плотницкий, который на момент совершения преступления был командиром незаконного вооруженного формирования «батальона "Заря"», вместе с А. Патрушевым (в то время его заместителем) и командиром незаконного вооруженного формирования «Витязь» А. Гуреевым «были непосредственными организаторами террористического акта».

«С целью блокирования сил АТО они устроили засады и руководили группами боевиков, вооруженных ПЗРК, перекрывающие авиационное сообщение аэропорта Луганска», – говорится в сообщении.

Напомним, прокуратурой Днепропетровской области утвержден и направлен в суд обвинительный акт в отношении «главы ЛНР» Игоря Плотницкого и двух командиров батальонов «ЛНР» А. Патрушева и А. Гуреева по делу сбитого самолета ИЛ-76. Действия указанных лиц квалифицированы как террористический акт (ч. 3 ст. 258 УК Украины).

Трагедия произошла в июне 2014 года: тогда на территории Луганской области во время проведения посадки в аэропорте Луганска переносным зенитно-ракетным комплексом был поражен военно-транспортный самолет Ил-76 Вооруженных сил Украины. В результате чего самолет потерпел крушение, а 9 членов экипажа и 40 военнослужащих погибли.