В Краматорске «ДНР» прослушивала военных (Фото). Главная

В Краматорске в одном из общественных заведений сотрудниками Службы безопасности Украины был изъят комплекс специальных технических средств негласного получения информации. Об этом сообщает пресс-центр СБУ.

Во время санкционированного обыска правоохранители обнаружили в помещении скрытые видеокамеры и микрофоны, которые были подключены ко встроенному в одну из стен здания видеорегистратору. Управление и снятие информации с него осуществлялось через сеть Интернет.

По информации СБУ, специальная техника в учреждении, которое посещают военнослужащие сил антитеррористической операции, была установлена сообщниками незаконных военных формирований «ДНР» для передачи им данных.

Сообщается, что осуществляется проверка в связи возможной причастностью руководства и персонала учреждения к монтажу оборудования.

Открыто уголовное производство по ч. 1 ст. 359 Уголовного кодекса Украины.

Фото пресс-центра Службы безопасности Украины