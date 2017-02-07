В Краматорске для 850 многоквартирных домов через конкурс решили найти управляющую компанию. Главная

В Краматорске власти планируют на конкурсной основе определить управляющую компанию по обслуживанию 850 многоквартирных домов на территории города. Об этом говорится в появившихся с 27 января на официальном сайте Краматорского городского совета проектах решений исполнительного комитета.

В частности, в проектах документов содержится информация о предположительном составе членов комиссии по проведению такого конкурса. В размещенном документе в ее состав включены представители органов исполнительной власти, ЖКХ, депутатского корпуса и общественного совета города. Предложен также проект Положения о самой комиссии.

Что качается участников конкурса – то ими могу выступать как физические лица-предприниматели, так и юридические лица, подавшие соответствующие заявки.

Еще летом, 1 июля 2016 года, проект решения почти аналогичного содержания был размещен на сайте горсовета. Однако практической реализации он по каким-то причинам не получил, и спустя более полугода власти города снова решили вернуться к данному вопросу.

К сожалению, отдельные члены будущей комиссии, пока не смогли сообщить какую-либо конкретную информацию ни о сроках реализации этого проекта, ни о возможных претендентах на статус управляющей компании.

Предположительно, новоизбранная на конкурсе управляющая компания, вместо ЖЭКов займется обслуживанием тех многоквартирных домов на территории Краматорска, жильцы которых не создали ОСМД.

Источник: ОбщеЖитие