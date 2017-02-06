Авдеевка может повториться в любой точке и в любой момент, – Линкявичюс. Главная

Глава МИД Литвы Линас Линкявичюс призвал европейские страны к консолидированной позиции по Украине из-за обострения ситуации на фронте. Об этом министр заявил в комментарии СМИ, который транслировал телеканал «112 Украина».

«Ситуация остается абсолютно непредсказуемой, потому что там очень большая концентрация тяжелого вооружения, вблизи украинской границы. Откровенно говоря, Авдеевка может повториться в любой точке в любой момент. Поэтому здесь должна быть четкая и консолидированная позиция всех европейских стран», – заявил Линкявичюс.