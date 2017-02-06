Лже-переселенка из Краматорска незаконно получала выплаты. Теперь идет под суд. Главная

Харьковская местная прокуратура №3 направила в суд обвинительный акт по факту мошенничества (ч. 1 ст. 190 УК Украины) в отношении 38-летней женщины, которая выдала себя за переселенку. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Харьковской области.

Как рассказал руководитель местной прокуратуры Руслан Скуратович, женщина родом из Краматорска Донецкой области. Еще в 2010 году она переехала в Харьков, однако место регистрации не изменила.

После начала антитеррористической операции на востоке Украины она решила воспользоваться этим регистрационным штампом в паспорте.

В конце 2014 года «переселенка» обратилась в Управление труда и социальной защиты одного из районов Харькова с просьбой поставить ее на учет внутренне перемещенных лиц. «Она заявила, что летом 2014 года из-за вооруженного конфликта на Донетчине вынуждена была переехать из Краматорска в Харьков, скрыв, что уже 4 года проживает в Харькове. Впоследствии женщина оформила ежемесячную адресную помощь. В течение более полутора лет она незаконно получила из бюджета более 23 тыс. грн», – сообщил Скуратович.

Максимальная санкция по данной статье предусматривает 3 года лишения свободы.

Также в рамках этого уголовного производства прокуратура контролирует возмещение государству причиненного ущерба.