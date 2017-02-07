Арестован водитель прокуратуры, устроивший стрельбу в кафе Покровска . Главная

По ходатайству прокуратуры Донецкой области арестован бывший водитель, который устроил хулиганские действия в одном из кафе Покровска (до переименования Красноармейск). Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Донецкой области.

Сообщается, что суд поддержал ходатайство областной прокуратуры и избрал бывшему водителю одной из местных прокуратур Донетчины меру пресечения в виде содержания под стражей сроком на 60 суток с альтернативой внесения залога в сумме 48 тыс. грн.

За хулиганские действия он был уволен из органов прокуратуры Донецкой области, его действия квалифицированы по ч.4 ст.296 (хулиганство) УК Украины.

Сейчас ему сообщено о подозрении в совершении указанного уголовного преступления. Досудебное расследование, которое проводят органы полиции, продолжается.

Напомним, 29 января водитель прокуратуры, находясь в кафе в центре Покровска в компании из семи мужчин, устроил стрельбу и скрылся с места происшествия. После установления личности стрелявшего, он был уволен из органов. При этом полиция не зафиксировала официально факт стрельбы.

В Покровске вызвало общественный резонанс назначение майора полиции Виктора Савенко на пост прокурора Красноармейской местной прокуратуры после случившегося в одном из кафе 29 января. Руководство местной прокуратуры считает «стечением обстоятельств» работу Савенко в полиции города и стрельбу в кафе Покровска 29 января.