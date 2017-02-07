За антиукраинские призывы в соцсети двое жителей Славянского района проведут за решеткой 5 лет . Главная

Славянский горрайонный суд Донецкой области признал двух жителей Славянского района Донецкой области виновными в совершении преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 110 УК Украины (посягательство на территориальную целостность и неприкосновенность Украины). Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Донецкой области.

Во время судебных слушаний было установлено, что в конце февраля 2014 года двое жителей Славянского района Донецкой области, 1993 и 1994 годов рождения, создали в социальной сети «Вконтакте» несколько групп.

«Преследуя цель изменить территориальные пределы и государственную границу Украины и осуществляя информационную поддержку террористических организаций "ДНР" и "ЛНР", они начали размещать в созданных группах материалы антиукраинского характера», – отметили в ведомстве.

Преступную деятельность фигурантов сотрудники СБУ прекратили в апреле 2015 года. По ходатайству прокуратуры их арестовали.

В суде мужчины свою вину не признали, но государственным обвинением, которое поддерживала прокуратура Донецкой области, полностью доказана их вина в совершенном преступлении.

Оба жителя Славянского района приговорены к 5 годам лишения свободы.