За неделю спасателям Украины удалось спасти жизни 107 человек и ликвидировать 998 пожаров. Главная

За период с 29 января по 5 февраля подразделениями Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям было зарегистрировано 1 тыс. 363 чрезвычайных события. Об этом сообщает пресс-служба Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям (ГСЧС).

В результате принятых мер было спасено 107 человек, ликвидировано 998 пожаров.

На пожарах было спасено 49 человек и не допущено уничтожение огнем 458 зданий и 50 единиц техники.

В то же время на пожарах погибло 49 человек.

Ориентировочные убытки, по оперативным данным, составляют 7 млн 253 тыс. грн.

В течение недели пиротехническими подразделениями ГСЧС осуществлено 127 выездов, в ходе которых обнаружено, изъято и уничтожено 652 взрывоопасных предмета времен прошлых войн.

В течение недели на водных объектах погибло 2 человека.