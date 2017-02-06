Пиротехники в Луганской области за неделю обезвредили 86 боеприпасов. Главная

В Луганской области пиротехнические расчеты ГСЧС продолжают работы по разминированию местности. Об этом сообщает пресс-служба ГУ ГСЧС Украины в Луганской области в Facebook.

С 30 января по 5 февраля пиротехниками было обследовано 4,1 га местности в Старобельском, Станично-Луганском, Попаснянском и Новоайдарском районах, где обнаружено и изъято 86 боеприпасов: 32 артиллерийских снаряда, 8 минометных мин, 4 ручных гранаты и 42 единицы других взрывоопасных предметов.

К разминированию привлекались 30 человек и 12 единиц техники.

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