Если Украина откажется от Минских соглашений, армада сверхтяжелых вооружений вернется на передовую, – Марчук. Главная

Разрыв Минских договоренностей повлечет за собой много тяжелых последствий для Украины, в том числе и международных. Об этом заявил в интервью представитель Украины в Трехсторонней контактной группе по урегулированию ситуации на Донбассе Евгений Марчук, сообщает «Лига».

По его словам, другой формат переговоров искать сложно, хотя в будущем, при катастрофическом развитии событий на Донбассе, это не исключается.

«Если Украина инициирует какой-то новый формат, а лидеры ведущих стран, поддерживающих Украину, заявляют, что Минскому процессу нет альтернативы, это будет означать, что Украина разрушает даже этот неидеальный формат. Это будет означать, что все договоренности этого формата прекращают свое существование, и вся армада сверхтяжелых вооружений с обеих сторон возвращается на передовую по всей линии фронта протяженностью 426 км, и обстреливает тылы на глубину до 100 км и больше. Другие последствия не менее тяжелые: разрушается инфраструктура жизнеобеспечения, прекращается обмен заложниками, закрываются все КПВВ, и раскрываются многие другие тяжелые последствия. Я уже не говорю о международных потерях Украины», – сказал Марчук.

Также он пояснил, что если бы было заключено ново соглашение под эгидой другого формата, то пункты в нем были бы те же самые, что и в существующих Минских соглашениях.

«Проблема не в формате, а в невыполнении Россией достигнутых договоренностей. И если кто-то полагает, что новый президент США Трамп сейчас только и думает, как бы напрямую влезть в горячий военный конфликт Украины и России, то он очень ошибается. Мы пока должны радоваться тому, что новый постпред США в ООН Никки Хейли, то есть представитель нынешней администрации Трампа, выступила на последнем заседании Совета безопасности ООН в поддержку Украины и, по существу, повторила прежнюю позицию США – и в отношении Крыма, и войны на Донбассе, а также в отношении санкций. Хороший сигнал, но это только начало», – добавил Марчук.

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