Россия готова обсуждать замену Захарченко и Плотницкого, – Рахманин. Главная

Российская сторона изменила свою переговорную риторику в рамках «нормандского формата», проявив готовность обсуждать замену руководства «Л/ДНР», а также выдвинув требования о пенсионном обеспечении Киевом жителей временно неподконтрольных территорий, прекращения торговой блокады и официальной отмены АТО. Об этом в своей статье в «Зеркале недели» пишет Сергей Рахманин.

По его информации, сегодня российские дипломаты демонстрируют формальную склонность к уступкам. «В контактах с западными дипломатами они озвучивают, например, готовность обсуждать замену Захарченко и Плотницкого другими, компромиссными и даже согласованным с партнерами из "нормандского формата" фигурами. Но готовность эта, по мнению информантов, связана не с чуткостью к пожеланиям Берлина и тем более Киева. Есть и более прагматичные мотивы: "вожди" немного зарвались и хорошенько проворовались. Это, кстати, одна из причин урезания финансирования "республик". Однако гипотетическое смещение одиозных "глав" ОРДО и ОРЛО Москва подает как демонстрацию своей компромиссности», – отмечает он.

Кроме этого, Россия, как сообщает автор, согласилась обсуждать возможность вооружения миссии ОБСЕ и ее право выполнять свои функции не только во время, но и после гипотетических выборов в «Л/ДНР», хотя предложенные Москвой численность и мандат миссии Киев категорически не устраивают.

Рахманин указывает, что Кремль также воспринял требования по выводу из Донбасса своих регулярных подразделений ВС, продемонстрировав свою "уступчивость". «Официально не признавая присутствия кадровых военных в Донбассе, Россия продемонстрировала "гибкий" ответ на требования забрать оттуда свои регулярные подразделения. По данным наших источников, значительная часть российских военных в последнее время была выведена из ОРДЛО – как очередная демонстрация уступчивости Кремля. Но крупные (и постоянно пополняемые) группировки по-прежнему сосредоточены вблизи границ Украины и в один момент могут быть переброшены на Донбасс», – говорится в статье.

При этом, переговорные позиции россиян, по словам Рахманина, также изменились. «Чуть ли ни главными требованиями стали обязательное пенсионное обеспечение Киевом жителей ОРДЛО, полная безоговорочная отмена всех форм торговой блокады и официальная отмена АТО», – отмечает автор, указав, что Авдеевское обострение дало РФ повод прибегнуть к миротворческой риторике, с призывами о "пацификации" Украины.

Автор подчеркивает, что РФ, по-прежнему не желает уступать в ключевом вопросе, касающемся предоставления Киеву контроля над границей. «Россия, как и раньше, не желает уступать в ключевом вопросе – предоставления не только контроля границы Киевом, а хотя бы постоянного мониторинга ее миссией ОБСЕ Москва блокирует. А без этого все разговоры о выборах, "особом статусе", деоккупации, реинтеграции лишены всякого смысла. Бессмысленны они и без полного прекращения огня и полного отвода вооружения – отправной точки Минских соглашений», – заключает он.

Ранее в рамках «нормандских» переговоров российская сторона настаивала на необходимости утверждения Украины «закона об особом статусе Донбасса» и полной амнистии для членов незаконных вооруженных формирований.