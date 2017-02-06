«Самопомощь» потребует отставки министра по оккупированным территориям. За связь с Москвой. Главная

Заместитель председателя Верховной Рады Оксана Сыроид, фракция «Самопомощь», выступила за идею об отставке министра по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц Украины Вадима Черныша. Об этом она заявила сегодня, 6 февраля, перед заседанием согласительного совета Верховной Рады, передает «УНН».

«Мы будем требовать отставки министра по вопросам оккупированных территорий, так как его деятельность направлена на подрыв украинской государственности. Он, к сожалению, выполняет российские указания, указания российского руководства», – сказала Сыроид.

Она также добавила, что фракция «Самопомощь» потребует принятия парламентом закона «Об оккупированных территориях Украины», об ответственности России за оккупацию.

При этом Сыроид подчеркнула, что торговля Украины с оккупированной территории неприемлема.

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