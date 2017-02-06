В Авдеевке за одну неделю погибли 8 мирных жителей, 43 получили ранения, – Красный Крест. Главная

С 29 января по 3 февраля, во время эскалации боевых действий, в Авдеевке (Донецкая обл.) погибли 8 мирных жителей, еще 43 получили ранения. Об этом в Facebook сообщает Красный Крест Украины.

«В течение только одной ночи со 2 на 3 февраля 4 человека были убиты и 15 ранены. Согласно Женевским Конвенциям 1949 года, гражданское население не может быть военной целью. К гражданским объектам международное право относит города, поселки, жилье, больницы, госпитали, храмы, сооружения и транспортные средства, используемые гражданским населением», – говорится в сообщении.

Читайте также: