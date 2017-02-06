В Авдеевке за одну неделю погибли 8 мирных жителей, 43 получили ранения, – Красный Крест. Главная

С 29 января по 3 февраля, во время эскалации боевых действий, в Авдеевке (Донецкая обл.) погибли 8 мирных жителей, еще 43 получили ранения. Об этом в Facebook сообщает Красный Крест Украины.
«В течение только одной ночи со 2 на 3 февраля 4 человека были убиты и 15 ранены. Согласно Женевским Конвенциям 1949 года, гражданское население не может быть военной целью. К гражданским объектам международное право относит города, поселки, жилье, больницы, госпитали, храмы, сооружения и транспортные средства, используемые гражданским населением», – говорится в сообщении.
Читайте также:
- В конфликте на Донбассе – 9733 погибших и 22720 раненных. Жертвы среди гражданских – более 2 тыс. чел., – отчет ООН
- На дорогах Украины погибает больше людей, чем на войне, – министр Омелян
- Смерти военных не в боях в 2016 году превысили количество погибших на передовой
- За 2016 год в рамках проекта «Эвакуация 200» вывезено больше 360 тел погибших военнослужащих
- В 2016 году на КПВВ «Станица Луганская» был обстрелян 36 раз, погибли 9 человек. Обращение общественности к ОБСЕ
- На неподконтрольной Луганщине по дороге на работу при обстреле погиб шахтер
- На неподконтрольной Донетчине в ходе боевых действий ранены 196 детей, – «ДНР»
- Авдеевка: «Мы выжили и выживем». Другие не настолько в этом уверены... (Фото)
Комментарии