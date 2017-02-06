Нардеп Парасюк об избиении полицейского в Бахмуте: Я никого не бил. Главная

Народный депутат Владимир Парасюк отрицает свою причастность к избиению полицейского на блокпосту в Бахмуте (до переименования Артемовск, Донецкая обл.). Об этом он написал в комментарии под постом Олега Ляшко в Facebook.

Напомним, глава Радикальной партии Олег Ляшко сообщил, что именно Парасюк ударил полицейского во время проверки документов. В ответ на это Парасюк написал, что никого не бил и это официальное заявление, а у Ляшко плохие информаторы.

Как ранее сообщала полиция Донецкой области, сотрудник Бахмутского отдела полиции обратился в местную больницу с ушибом грудной клетки и был госпитализирован. Травму получил на блокпосте при исполнении служебных обязанностей, когда участники блокады Донбасса пыталась помешать проверке их автомобиля, в котором полицейский обнаружил оружие.

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