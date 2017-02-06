Названы имена трех претендентов на пост главы Нацполиции. Главная

Конкурсная комиссия назвала трех претендентов на пост главы Нацполиции. Об этом сообщает «Громадське радіо» со ссылкой на секретаря комиссии по отбору претендентов Евгения Захарова.

Как уточнил Захаров, на рассмотрение министру внутренних дел комиссия планирует подать кандидатуры действующего заместителя председателя НПУ Константина Бушуева, руководителя Департамента уголовного розыска Нацполиции Сергея Князева и директора «Координационного центра по предоставлению правовой помощи» Андрея Вишневского.

Напомним, в списке претендентов на должность главы Нацполиции числился и нынешний начальник Главного управления Нацполиции в Донецкой области Вячеслав Аброськин. В окончательный список руководитель полиции Донетчины не попал.

Фото: пресс-служба МВД Украины