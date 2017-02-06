Как один телефонный разговор Трампа и Порошенко может решить судьбу Донбасса. Главная

Ночью, 4 февраля, состоялся телефонный разговор президента США Дональда Трампа и президента Украины Петра Порошенко. Это их первая телефонная беседа после инаугурации американского лидера.

Главным образом, обсуждали ситуацию на Донбассе, где уже почти неделю идет эскалация конфликта. Но в данном случае интересен даже не так предмет разговора – сам факт этого телефонного звонка уже может сказать о многом. О чем именно – объясняет «Страна.UA».

Больше не винят Россию

В двух трактовках разговора (американской и украинской стороны) есть несколько моментов, которые говорят о смене политической риторики в целом. Главный акцент – Россия не упоминается в качестве инициатора новой эскалации противостояния.

Например, Россия вообще не была упомянута в трактовке разговора Банковой (хотя обычно, когда обсуждаются военные действия на востоке Украины, всегда упоминается об агрессии России). А вот в сообщении Белого Дома РФ упомянута, но не в негативном контексте: мол, будем работать и с Украиной, и с Россией, чтобы восстановить мир (при этом сами события на востоке были названы «длительным конфликтом Украины и России»).

Согласно заявлению американской администрации, Трамп заверил Порошенко, что США будут активно работать над вопросом по восстановлению мира вдоль границы с Россией.

«Мы будем работать с Украиной, Россией, а также всеми другими вовлеченными сторонами, чтобы помочь им восстановить мир вдоль границы», – цитирует Трампа его пресс-служба.

Судя по расшифровкам телефонного разговора (которые предоставили и сайт президента Украины, и сайт Белого Дома), общий посыл – войну пора прекращать дипломатическими (а не военными) методами. Разница лишь в том, что Трамп сказал, что будет этого добиваться в сотрудничестве с Россией.

«Краткий итог разговора Трампа и Порошенка – курс на мир, – говорит политолог Вадим Карасев. – "Этим разговором Трамп показывает, что оказывает поддержку Украине – но не в войне с Россией, а в поисках мирного разрешения конфликта на Донбассе».

«Осталось только предложить помощь в строительстве стены с Мексикой»

«В read-out (официальной расшифровке) разговора Трампа с Порошенко в версии АП меня заинтересовала даже не "обеспокоенность" ситуацией на Донбассе, не отсутствие бывших всегда стандартными выпадов в адрес России и "Russian-back separatists" (стандартная формула во времена Обамы), а пассаж о создании новых рабочих мест в результате сотрудничества двух стран», – делится впечатлениями экс-глава украинского МИД Олег Волошин.

По его словам, Порошенко явно подыгрывает общей логике курса Трампа: иметь дело только с теми, кто способен принести практическую пользу его избирателям и их ожиданиям.

«Осталось предложить помощь в строительстве стены с Мексикой и ввести из солидарности с Трампом запрет на въезд в Украину граждан семи обозначенных им мусульманских государств», – считает Волошин.

Тактическая победа Порошенко

Директор Украинского Института Анализа и Менеджмента Политики Руслан Бортник называет сам факт разговора тактической победой Петра Порошенко. По его словам, так он демонстрирует возможность преодоления кризиса отношений с новой администрацией в США. Плюс – Порошенко выиграл время до визита в Вашингтон.

«Но за этот разговор заплачена высокая цена:

1. Погибшими в "Авдеевском обострении";

2. Сменой политической риторики – в скромном заявлении Белого Дома нет уже традиционных обвинений в сторону РФ, их даже нет в заявлении Администрации президента Украины! Хотя в заявлении Белого Дома и есть фраза об "украинско-российском конфликте";

3. Тема санкций против РФ и финансирования Украины где? Отложена до визита Порошенко в США?;

4. Поле для маневра скорее всего очень ограничено – обманывать Трампа нельзя, поскольку он, в отличии от Обамы/Байдена/Нуланд обманываться не хочет;

5. Выросли риски "разведки боем" результата переговоров Трампа и Порошенко неучаствующими, но заинтересованными сторонами», – считает Руслан Бортник.

Зачем все это Траму?

По словам политолога Вадима Карасева, американский президент делает упор на деэскалации конфликта на Донбассе, потому что ему выгодно, чтобы война поскорее закончилась.

«Россия нужна Трампу в рамках его стратегии по сдерживанию Китая и Ирана и борьбы с ИГИЛ. Когда он сможет заключить с Россией сделку по этим вопросам или нейтрализовать Россию, чтобы она не поддержала Иран или Китай? Только когда не будет конфликта на Донбассе», – объясняет Вадим Карасев.

Война на востоке Украины, если она затянется, постоянно будет подогревать антироссийскую риторику и антироссийское лобби в США. А это ограничит пространство для маневра новой Администрации в рамках геополитической стратегии Трампа.

Для украинских властей это будет существенным изменением условий существования. "А что они могут сказать? Игра уже совсем другая. Играть-то теперь надо на мир, а не на эскалацию. Играя на эскалацию, мы не получим никаких дивидендов. Только получим еще большие издержки и проигрыш. Потому в сообщении Банковой и не было традиционной милитарной риторики, не было сказано ни о необходимости санкций – я уже молчу о летальном оружии", – отмечает Карасев.

«Вывод: Трампу не нужна война Украины с Россией. Трампу нужен мир на Донбассе: тогда он сможет сказать всем своим оппонентам, коллегам по партии, Конгрессу – мол, войны нет, Россия ведет себя ответственно, стало быть, убираем антироссийскую риторику и приступаем к сдерживанию Ирана и Китая, и вместе с Россией уничтожаем ИГИЛ», – анализирует политолог.

В этой связи эксперт допускает, что на востоке Украине уже в ближайшее время может наступить долгожданный мир. И, возможно, даже начнутся шаги по реализации минских соглашений и их политической части. После чего Украине будет передан контроль над границей. Реализация же Минска снимает санкции с России.

Карасев отмечает: «Не исключаю, что в рамках Нормандского формата или Минска может быть заключена еще какая-то дополнительная сделка. Какой-то бонус с участием Америки. Но не за спиной Украины, а при ее участии, с некими гарантиями со стороны США, России и, возможно, других стран. И это, пожалуй, самое положительное из итогов телефонного разговора Трампа и Порошенко. Главный результат – разворот на мир».