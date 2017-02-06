Меморандум с МВФ повышения пенсионного возраста не предусматривает, – Данилюк. Главная

Меморандум сотрудничества с Международным валютным фондом (МВФ) не предусматривает повышения пенсионного возраста в рамках требований относительно проведения пенсионной реформы. Об этом, как пишет «Интерфакс-Украина», сообщил министр финансов Александр Данилюк во время пресс-конференции в Киеве сегодня, 6 февраля.

«Меморандум с МВФ не предусматривает повышение пенсионного возраста», – сказал Данилюк.

Чиновник также сообщил, что министерство вместе с Фондом разработали модель, которая не предусматривает повышение пенсионного возраста. Ключевым элементом новой модели является стаж работы.

«Повышение возраста является и неверным, и несправедливым», – сказал он.

При этом Данилюк выразил уверенность, что разработанная модель будет поддержана парламентом.

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