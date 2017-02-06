Евросоюз выделил Днепропетровской области 9 млн евро на нужды переселенцев с Донбасса. Главная

Посол ЕС в Украине Хьюг Мингарелли посетил Днепр с рабочим визитом. Главная цель визита чиновника – выразить поддержку Днепропетровской области, передает «УНН».

По словам посла ЕС, за последние два года на нужды переселенцам с Донбасса Евросоюз выделил Днепропетровской области 9 млн евро. Денежная помощь выделялась на одежду, еду, оплату жилья, медикаменты и прочее.

Также Хьюг Мингарелли сообщил, что Европа собирается поддерживать научно-образовательную сферу Днепра и финансировать новые образовательные программы, построенные на взаимодействии студентов и вузов разных стран.